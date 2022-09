Bonucci tuona | Chi fischia un giocatore della Nazionale italiana per me è una persona senza cervello

...nelle ultime due settimane di campagna elettorale se Giorgia Meloni spinge sull'acceleratore...ricordata soprattutto per il golfino annullato in Juventus Salernitana per la questione...La risposta preoccupante degli arbitri a"Siamo stati depredati",. "Ma il nostro Var non aveva quell'immagine", la risposta sincera, chiara e preoccupante degli arbitri. A ...Nella Juventus Allegri è in bilico dopo la sconfitta con il Benfica e capitan Bonucci tuona: "Sono preoccupato" ...La polemica dopo la rete di Milik contro la Salernitana si infiamma sempre di più. E ora si scopre che per gli arbitri, le immagini che rivelano la verità non esistevano Era un giallo, è diventato un ...