Bonucci | «Se avverto ingratitudine nei miei confronti? È così da sempre | ho vissuto momenti peggiori»

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il capitano dell’Italia e della Juventus, Leonardo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Inghilterra. Di seguito alcuni estratti da Tuttomercatoweb.com. La Nazionale ti sta aiutando a scrollarti di dosso le scorie juventine? “Quando vengo in Nazionale mi rigenero ma non solo stavolta, è così da 12 anni a questa parte. Qui si respira aria fresca, si sta insieme a un gruppo per 10 giorni di fila. Al Mondiale del 2026 non ci penso, non è il mio obiettivo, il mio obiettivo e star bene e aiutare la Nazionale finché potrò e lo vorrà il mister”. In Nazionale ti senti più leader rispetto alla Juventus? “Io mi sento me stesso,. Nel bene e nel male, tutto ciò che ho fatto nella carriera l’ho fatto essendo me stesso. Che sia la Juve o la Nazionale, io mi comporto come credo sia giusto. L’importante è che io la mattina mi possa ...