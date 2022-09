Bonucci nella bufera | “Solo uno non lo ha scaricato”

...centrale dovrebbe essere formata dae Acerbi (con Alessandro Bastoni prima alternativa) mentre sulle corsie laterali i due favoriti restano Di Lorenzo e Emerson Palmieri, già titolari...... non ci si guadagna così la maglia azzurra Db Torino 21/12/2021 - campionato di calcio serie A / Juventus - Cagliari / foto Daniele Buffa/Image Sportfoto: LeonardoLo scrive Claudio ...In conferenza stampa c'è Leonardo Bonucci, finito nel mirino dei tifosi della Juve per ... Ma è tutta la carriera così, non mi spaventa nulla - ha spiegato -. Ho vissuto nella vita momenti peggiori, ..."Domani è una partita importante, a prescindere dal mio traguardo (117 presenze in azzurro, ndr). Giochiamo in un grande stadio come quello di Milano, vogliamo ritrovare la vittoria ...