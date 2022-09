Bonucci, fischiare azzurri è da persone senza cervello (Di giovedì 22 settembre 2022) ''Credo che fischiare un giocatore quando veste la maglia azzurra sia da persone senza cervello''. Lo ha detto Leonardo Bonucci parlando dal ritiro di Coverciano, alla vigilia della sfida di domani ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) ''Credo cheun giocatore quando veste la maglia azzurra sia da''. Lo ha detto Leonardoparlando dal ritiro di Coverciano, alla vigilia della sfida di domani ...

RussianMike31 : RT @FinalRossonero: @capuanogio @farted94 Fate sapere a Bonucci che ho intenzione di fischiare anche lui ?? - glooit : Bonucci, fischiare azzurri è da persone senza cervello leggi su Gloo - ansacalciosport : Bonucci, fischiare azzurri è da persone senza cervello. Serve una crescita culturale, domani gara importante per ca… - Erica_setteeuno : @capuanogio Non volevo, ma dopo questa credo che andrò solo per fischiare Donnarumma. E Bonucci. - ellyzanzi : @Nicol35807036 @bonucci_leo19 Se ti consola non so fischiare nemmeno io ?? -