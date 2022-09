Bonomi: "Le imprese hanno fatto la loro parte ma non siamo invincibili, economia Italia in frenata" (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set.(Adnkronos) - Il combinato disposto Covid-guerra ha creato quella "tempesta perfetta, come è stata definita, che non ha trovato argine ma che anzi si è abbattuta su un terreno già dissestato da colli di bottiglia nella logistica internazionali, dal cambio di passo della politica monetaria di fronte ad una inflazione che ruggisce e al rallentamento della crescita europea dove la locomotiva dell'industria tedesca non riesce più a trainare". Così il leader di Confindustria, Carlo Bonomi, riassume la situazione economica del paese alle prese con il doppio impatto epidemia-conflitto bellico. "Dopo la pandemia, costata quasi 9 punti di pil e un rimbalzo di 6 punti di pil conseguito grazie al cambio di velocità del governo Draghi, abbiamo subìto una rapida salita dei prezzi energetici e delle materie prime nel 2021 per poi esplodere con le conseguenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set.(Adnkronos) - Il combinato disposto Covid-guerra ha creato quella "tempesta perfetta, come è stata definita, che non ha trovato argine ma che anzi si è abbattuta su un terreno già dissestato da colli di bottiglia nella logistica internazionali, dal cambio di passo della politica monetaria di fronte ad una inflazione che ruggisce e al rallentamento della crescita europea dove la locomotiva dell'industria tedesca non riesce più a trainare". Così il leader di Confindustria, Carlo, riassume la situazione economica del paese alle prese con il doppio impatto epidemia-conflitto bellico. "Dopo la pandemia, costata quasi 9 punti di pil e un rimbalzo di 6 punti di pil conseguito grazie al cambio di velocità del governo Draghi, abbiamo subìto una rapida salita dei prezzi energetici e delle materie prime nel 2021 per poi esplodere con le conseguenze ...

