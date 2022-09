Bonino e +Europa chiudono “in bellezza” distribuendo cannabis gratis a Bologna e Modena (Di giovedì 22 settembre 2022) Il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi, +Europa,torna agli amori antichi: la legalizzazione della cannabis. Così, non avendo la possibilità di riempire una piazza anche se piccola, la chiusura della campagna elettorale sarà dedicata appunto a questo tema. L’annuncio è di poche ore fa. Come se il problema dell’Italia fosse la mancata scelta antiproibizionista chiuderanno la campagna elettorale in Emilia Romagna, distribuendo a Modena e Bologna cannabis legale. Una modalità con la quale si intende contestare il “proibizionismo in Italia, che ha fallito”. E con cui si vuole “promuovere la legalizzazione della cannabis, consumata illegalmente da 6 milioni di italiani con un mancato gettito nelle casse dello Stato di circa 7 miliardi”. Ne parla con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) Il partito di Emmae Riccardo Magi,,torna agli amori antichi: la legalizzazione della. Così, non avendo la possibilità di riempire una piazza anche se piccola, la chiusura della campagna elettorale sarà dedicata appunto a questo tema. L’annuncio è di poche ore fa. Come se il problema dell’Italia fosse la mancata scelta antiproibizionista chiuderanno la campagna elettorale in Emilia Romagna,legale. Una modalità con la quale si intende contestare il “proibizionismo in Italia, che ha fallito”. E con cui si vuole “promuovere la legalizzazione della, consumata illegalmente da 6 milioni di italiani con un mancato gettito nelle casse dello Stato di circa 7 miliardi”. Ne parla con ...

