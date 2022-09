Bomba Juventus: l’ultima folle idea per sostituire Allegri in panchina (Di giovedì 22 settembre 2022) La posizione di Allegri non è mai stata così in discussione; ecco quale sarebbe l’ultima folle idea della Juventus. La sconfitta con il Monza, i sette punti di ritardo dal primo posto, le due sconfitte consecutive in Champions League; il primo scorcio di stagione dei bianconeri non è per nulla positivo e a complicare ulteriormente le cose ci sono gli infortuni che stanno mettendo ancor più in difficoltà la situazione della Juventus. Sul banco degli imputati è finito, per ovvi motivi, Allegri; il tecnico, da quando è arrivato, non ha mai avuto la totale fiducia della tifoseria. La società ha sottolineato come sarebbe folle cambiare allenatore ma in queste settimane di pausa non possono non esserci delle riflessioni. AnsaDopo due quarti posti ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 22 settembre 2022) La posizione dinon è mai stata così in discussione; ecco quale sarebbedella. La sconfitta con il Monza, i sette punti di ritardo dal primo posto, le due sconfitte consecutive in Champions League; il primo scorcio di stagione dei bianconeri non è per nulla positivo e a complicare ulteriormente le cose ci sono gli infortuni che stanno mettendo ancor più in difficoltà la situazione della. Sul banco degli imputati è finito, per ovvi motivi,; il tecnico, da quando è arrivato, non ha mai avuto la totale fiducia della tifoseria. La società ha sottolineato come sarebbecambiare allenatore ma in queste settimane di pausa non possono non esserci delle riflessioni. AnsaDopo due quarti posti ...

