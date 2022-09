Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti giovedì 22 settembre

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ildella Regionesulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti di222022 sui numeri delle ultime 24 ore. Prosegue il lavoro di monitoraggio della diffusione del virus, con un nuovo appuntamento quotidiano per quanto riguarda una delle regioni più colpite del nostro Paese. Ecco quindi i dati odierni:si registrano 1.755 nuovi, 3, 3.446 temponi molecolari, 9 (0) ricoverati in terapia intensiva, 228 (+1) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Dal punto di vista delle singole regioni italiane, infine, il coronavirus dell'Italia ... Tutte le altre regioni restano sotto la quota dei 2000 contagi e sono: (1.791), Lazio (1.819)... Sono 1791, in, i neo positivi al Covid su 13179 test esaminati. In calo, secondo i dati del della, il tasso di incidenza che ieri superava il 15% ed oggi è pari al 13,58%. Un decesso nelle ultime 48 ore; due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali ancora ... Restano stabili, in Campania, i contagi. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 1.755 i neo positivi al Covid su 13.265 test esaminati. Pressoché invariato il tasso di incidenza che ...