Bollette: l’impresa di Barletta non paga per salvare i posti di lavoro, quella con un milione di euro da pagare rallenta la produzione Francesco Petruzzelli, ieri protesta a Roma. E vuole andare a Bruxelles (Di giovedì 22 settembre 2022) ieri a, Roma per protestare. La bolletta dell’elettricità da oltre quattorducimika non è stata pagata da lui che ha scelto di salvare gli stipendi dei dipendenti. ieri Francesco Petruzzelli, imprenditore di Barletta e presidente Confesercenti Bat, è andato a protestare davanti alla sede Eni, a, Roma. L’intenzione è di protestare anche a Bruxelles, sede delle istituzioni dell’Unione europea. Nel Salento, per una bolletta elettrica da circa un milione di euro, un’azienda fra le più importanti del territorio, produttrice di gelato, ha bloccato una parte considerevole della produzione Scrive ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 settembre 2022)a,perre. La bolletta dell’elettricità da oltre quattorducimika non è statata da lui che ha scelto digli stipendi dei dipendenti., imprenditore die presidente Confesercenti Bat, è andato are davanti alla sede Eni, a,. L’intenzione è dire anche a, sede delle istituzioni dell’Unionepea. Nel Salento, per una bolletta elettrica da circa undi, un’azienda fra le più importanti del territorio, produttrice di gelato, ha bloccato una parte considerevole dellaScrive ...

salpe107 : @s_nicola69 @putino Certo che questi italiani sono proprio viziati eh! Addirittura si lamentano se la loro impresa… - mara_pi56633301 : RT @GiovyDean: @PoliticaPerJedi 'dobbiamo sostenerla in ogni modo' lo dici tu che evidentemente non hai il problema di pagare le bollette o… - GiovyDean : @PoliticaPerJedi 'dobbiamo sostenerla in ogni modo' lo dici tu che evidentemente non hai il problema di pagare le b… - gabriele_bark : @GrenaPaolo @France_luo Sono d'accordo con lei, ma se ci troviamo in questa situazione la colpa non è di questo gov… - CNA_Grosseto : #caroenergia: valutare l'impatto sui costi totali dell'impresa e avviare un piano di sostegno con incentivi per le… -