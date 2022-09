Bollette alle stelle? Ecco cosa stanno facendo gli italiani: qui salta tutto... (Di giovedì 22 settembre 2022) Oddio, la disobbedienza civile è alle porte, e non ho niente da mettermi. L'inflazione galoppa, la crisi energetica azzanna alla gola, e il terrore di non arrivare a fine mese è diventato oramai quello di non arrivare oltre metà mese. Sicché ora ci mancava solo -mutuato dall'omonimo gruppo inglese- la fortissima ascesa del Movimento Don't PayNon paghiamo, che promuove il rifiuto esistenziale del pagamento delle Bollette «qualora il sostegno da parte dello stato non fosse adeguato». La forza d'urto del movimento -che promana dal sud Italia, ma percorre verso l'alto gli strati sociali di tutta la penisola- cresce di pari passo con le cattive notizie dal fronte economico. PROBLEMI DI LIQUIDITÀ Secondo un fresco sondaggio Swg, infatti, la maggioranza degli italiani riporta difficoltà nei pagamenti ordinari e un terzo dei cittadini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Oddio, la disobbedienza civile èporte, e non ho niente da mettermi. L'inflazione galoppa, la crisi energetica azzanna alla gola, e il terrore di non arrivare a fine mese è diventato oramai quello di non arrivare oltre metà mese. Sicché ora ci mancava solo -mutuato dall'omonimo gruppo inglese- la fortissima ascesa del Movimento Don't PayNon paghiamo, che promuove il rifiuto esistenziale del pagamento delle«qualora il sostegno da parte dello stato non fosse adeguato». La forza d'urto del movimento -che promana dal sud Italia, ma percorre verso l'alto gli strati sociali di tutta la penisola- cresce di pari passo con le cattive notizie dal fronte economico. PROBLEMI DI LIQUIDITÀ Secondo un fresco sondaggio Swg, infatti, la maggioranza degliriporta difficoltà nei pagamenti ordinari e un terzo dei cittadini ...

