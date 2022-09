Blitz antidroga a Montesarchio, inutilizzabilità degli esiti di pedinamento satellitare: il giudice si riserva (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Questa mattina presso il Tribunale di Benevento si è tenuta la prima udienza del processo nei confronti dei protagonisti dello spaccio di droga nel centro storico di Montesarchio. Parliamo del maxi-Blitz del 28 marzo scorso che portò all’esecuzione di 10 misure cautelari, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura di Benevento nel novembre del 2020 per il considerevole aumento dei sequestri di sostanze stupefacenti nella zona della valle Caudina. Sette le persone che finirono in carcere: Maria Rosaria Barbato, 37 anni, Luigi Franco, 21 anni, Giuseppe Duilio, 54 anni, Gaetano Arena, 42 anni, Maurizio Arena, 44 anni, Marco Iovino, 57 anni, di Montesarchio, e Pietro Luciano, 56 anni, di Bonea. Tre persone invece finirono agli arresti domiciliari: Carmine Riola, 31 anni, Pasquale Ercole, 33 anni, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Questa mattina presso il Tribunale di Benevento si è tenuta la prima udienza del processo nei confronti dei protagonisti dello spaccio di droga nel centro storico di. Parliamo del maxi-del 28 marzo scorso che portò all’esecuzione di 10 misure cautelari, a seguito di un’indagine avviata dalla Procura di Benevento nel novembre del 2020 per il considerevole aumento dei sequestri di sostanze stupefacenti nella zona della valle Caudina. Sette le persone che finirono in carcere: Maria Rosaria Barbato, 37 anni, Luigi Franco, 21 anni, Giuseppe Duilio, 54 anni, Gaetano Arena, 42 anni, Maurizio Arena, 44 anni, Marco Iovino, 57 anni, di, e Pietro Luciano, 56 anni, di Bonea. Tre persone invece finirono agli arresti domiciliari: Carmine Riola, 31 anni, Pasquale Ercole, 33 anni, ...

