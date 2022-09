(Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –perché il fatto non sussiste. E’ arrivato questo pomeriggio presso il Tribunale di Benevento, la sentenza del giudice Perrotta su tredell’ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di Ida Pugliese, 35enne di Castelfranco in Miscano, Iolanda Tucci, 58enne di San Giorgio del Sannio e Marcella De Cillis, 35enne di Montecalvo Irpino, difese dagli avvocati Antonio Leone e Carmine Monaco, chiamate in causa per la morte del neoche il 25 maggio del 2014 era stato estratto senza vita dal grembo della madre. Secondo gli inquirenti le tre persone in qualità didell’unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia dell’azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, in cooperazione colposa tra loro e ciascuna con la propria condotta, il 25 maggio del 2014, durante ...

anteprima24 : ** Bimbo nato morto, tre #Ostetriche del San Pio assolte ** - silvia92745700 : @MadameA02 Che ci dici di questo bambino che a 2 anni aveva già chiaro di essere femmina, a 4 è iniziata la sua tra… - CrisisEureos : RT @lucabattanta: @LaFranci27 - silvia92745700 : RT @lucabattanta: @LaFranci27 - Dida_ti : RT @papere24: 'L'ultima luna La vide solo un bimbo appena nato, Aveva occhi tondi e neri e fondi E non piangeva Con grandi ali prese la lun… -

La Provincia Pavese

Gabriel Macht - Harvey Specter A vestire i panni del protagonista dell'intera storia è stato Gabriel Macht:nel Bronx eprodigio che per Why Would I Lie riceve una nomination agli Young ...Inoltre, l'imprenditrice è diventata zia da qualche mese: èEdoardo, figlio di Francesca ... Ilè molto coccolato sia dai genitori, che dai nonni e gli zii. Per non parlare dei cugini che non ... Bimbo nato morto in ospedale a Voghera, chieste due condanne Roma, 22 set. Adnkronos) – "Chi sceglie la Lega sceglie di includere chi è nato qua. Penso ai bimbi che non hanno ancora l'insegnante di sostegno, è una vergogna.Dalle pendici del Gianicolo al Portuense, a meno di 5 chilometri di distanza: il Bambino Gesù, una delle massime eccellenze pediatriche europee, è pronto a trasferirsi nei ...