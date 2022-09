Bersani spiega perché garantire il Reddito di cittadinanza non è fare voto di scambio | VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) A pochi giorni dal voto, all’interno delle tante polemiche elettorali si è inserita quella sul Reddito di cittadinanza. Alcuni esponenti politici, infatti, hanno criticato Giuseppe Conte per aver fatto propaganda al Sud proprio puntando sul sussidio – approvato nel corso del suo primo governo, insieme alla Lega -, accusandolo di fare “voto di scambio” sfruttando questo sistema. A scendere in campo contro questa narrazione è Pier Luigi Bersani che risponde definendo “fesserie colossali” queste teorie. Bersani difende il Reddito di cittadinanza e attacca chi parla di “voto di scambio” Ospite, in collegamento da Piacenza, di Myrta Merlino a “L’Aria che Tira” (su La7), l’ex segretario del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) A pochi giorni dal, all’interno delle tante polemiche elettorali si è inserita quella suldi. Alcuni esponenti politici, infatti, hanno criticato Giuseppe Conte per aver fatto propaganda al Sud proprio puntando sul sussidio – approvato nel corso del suo primo governo, insieme alla Lega -, accusandolo didi” sfruttando questo sistema. A scendere in campo contro questa narrazione è Pier Luigiche risponde definendo “fesserie colossali” queste teorie.difende ildie attacca chi parla di “di” Ospite, in collegamento da Piacenza, di Myrta Merlino a “L’Aria che Tira” (su La7), l’ex segretario del ...

