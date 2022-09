Berlusconi: vorrei presidenzialismo sul modello Usa (Di giovedì 22 settembre 2022) La riforma presidenzialista che SIlvio Berlusconi ha in mente prevede "un Capo dello Stato che sarà anche primo ministro. Lo pensiamo come il modello americano". Il presidente di Forza Italia lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) La riforma presidenzialista che SIlvioha in mente prevede "un Capo dello Stato che sarà anche primo ministro. Lo pensiamo come ilamericano". Il presidente di Forza Italia lo ha ...

CorradoIcorr : @Claudel_IT @CarloCalenda @TgLa7 @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @LegaSalvini @berlusconi Come preside… - ermes002 : @confundustria La mancata attrice (nessuno a visto i provini della carciofara ?) Li avrà Berlusconi , vorrei tanto… - Barbaga3Gaetano : RT @lanf64: #Aborto, #Meloni: 'Non intendo abolire la 194 ma aggiungere diritti' Quello che vorrei capire è se sa cosa sono i “diritti”.… - lanf64 : #Aborto, #Meloni: 'Non intendo abolire la 194 ma aggiungere diritti' Quello che vorrei capire è se sa cosa sono i… - GiampietroD : vorrei ricordare a #Berlusconi #Letta #Salvini #Meloni #Conte e a tutti gli altri #parlamentari #Italian… -