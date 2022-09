Berlusconi: "Vogliamo Ue potenza militare mondiale" (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo sapete bene, siamo da sempre parte dell'Europa, parte dell'Alleanza Atlantica, e parte dell'Occidente. E quanto all'Europa, però noi Vogliamo: un'Europa migliore, un'Europa davvero dei cittadini, un'Europa che... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 settembre 2022) Lo sapete bene, siamo da sempre parte dell'Europa, parte dell'Alleanza Atlantica, e parte dell'Occidente. E quanto all'Europa, però noi: un'Europa migliore, un'Europa davvero dei cittadini, un'Europa che...

Parlamenteide : Ore 19:05 - #Berlusconi: 'Vogliamo un'Italia dove lo Stato è sentito come casa di tutti, senza cittadini di serie B' - Parlamenteide : Ore - Ore 19:07 - #Berlusconi, vogliamo Ue potenza militare mondiale - AFTERCOPERNICUS : @federic51505103 @robersperanza @pdnetwork @LegaSalvini @berlusconi @GiorgiaMeloni Mai abbastanza, non vogliamo ess… - Novacula_Occami : Ok la dentiera di Berlusconi, ma di quella della Bonino ne vogliamo parlare? - OrazioNigro : @CarloCalenda @TgLa7 @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @GiuseppeConteIT @LegaSalvini @berlusconi Ma quale confronto la st… -