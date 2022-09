Berlusconi: “1000 euro di pensione a tutti, possiamo permettercelo” (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ricordo che abbiamo dato a quasi 2 milioni di persone 1 milione di lire al mese. Ci siamo riusciti, in parte, ma ci siamo riusciti. 1000 euro ce lo possiamo permettere assolutamente”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Porta a Porta. “Dipende – aggiunge – da quello che produrrà la flat tax sulle entrate dello stato. Noi pensiamo che produca gli stessi effetti che ha prodotto negli altri stati, e quindi pensiamo di alzare a 1000 euro le pensioni di tutti gli anziani, dei disabili e di nonne e mamme. Tutte queste persone dovrebbero ricevere 1000 euro per 13 mensilità. D’altronde – conclude Berlusconi – oggi con meno di 1000 euro è impossibile ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ricordo che abbiamo dato a quasi 2 milioni di persone 1 milione di lire al mese. Ci siamo riusciti, in parte, ma ci siamo riusciti.ce lopermettere assolutamente”. Lo afferma il presidente di Forza Italia Silvioa Porta a Porta. “Dipende – aggiunge – da quello che produrrà la flat tax sulle entrate dello stato. Noi pensiamo che produca gli stessi effetti che ha prodotto negli altri stati, e quindi pensiamo di alzare ale pensioni digli anziani, dei disabili e di nonne e mamme. Tutte queste persone dovrebbero ricevereper 13 mensilità. D’altronde – conclude– oggi con meno diè impossibile ...

