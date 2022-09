Bergamo | ciclista investito in via Martin Luther King | è grave

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 settembre 2022). Verso le 20.40, a, unè rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo stava percorrendo viaquando, per cause ancora in fase di accertamento, è statoda un’auto. Sul posto un’automedica, un’ambulanza e i carabinieri per i rilievi del sinistro. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale Papa Giovanni. Intorno alle 21.15, a Gazzaniga, un ragazzino di 15 anni è caduto dalla bicicletta a Gazzaniga, in via Cesare Battisti, e per soccorrerlo è intervenuta un’ambulanza del 118. Il giovane si trovava in sella alla sua due ruote e stava pedalando lungo la strada, quando ha sbandato ed è caduto a terra. Probabilmente ha battuto la testa, dato che è stato richiesto l’intervento dei sanitari, che ...