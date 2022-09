Benzina, pensioni e diritti: ultime mosse dei leader a caccia degli indecisi in vista delle elezioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Coup de théatre. Colpo di scena. È un classico delle campagne elettorali: la trovata dell?ultimo minuto capace di imprimere al voto una svolta inaspettata. Di tirare la volata... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) Coup de théatre. Colpo di scena. È un classicocampagne elettorali: la trovata dell?ultimo minuto capace di imprimere al voto una svolta inaspettata. Di tirare la volata...

RassegnaZampa : #Elezioni Benzina, pensioni e diritti: ultime mosse dei leader a caccia degli indecisi in vista delle elezioni - blackdahlia17_ : RT @mab51pana: #iononvoto non c'è una legge fatta bene,una sanità che fa schifo,decreti fatti male e a volte in'attuabili,politici strapaga… - AlPacifista : RT @mab51pana: #iononvoto non c'è una legge fatta bene,una sanità che fa schifo,decreti fatti male e a volte in'attuabili,politici strapaga… - BrigateZozze : RT @mab51pana: #iononvoto non c'è una legge fatta bene,una sanità che fa schifo,decreti fatti male e a volte in'attuabili,politici strapaga… - RunAtOnce : RT @mab51pana: #iononvoto non c'è una legge fatta bene,una sanità che fa schifo,decreti fatti male e a volte in'attuabili,politici strapaga… -