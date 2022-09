Benzina: fai il pieno prima che sia troppo tardi (Di giovedì 22 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa sta accadendo per quanto riguarda il costo della Benzina, una volta che è a nostro favore! Iniziamo dicendo che nell’ultimo periodo, ovvero da quando è iniziata anche la guerra tutto è aumentato in modo incredibile, compresa la Benzina, ma nelle ultimissime giornate sempre che qualcosa è cambiato. (pixabay)Infatti, come possiamo vedere sul Quotidiano Energia, il prezzo medio, in modalità self è inferiore agli 1.7 litro, ovvero un prezzo bassissimo da quando è iniziato lo scontro tra Russia ed Ucraina. Ma nelle prossime settimane, questo andamento verso il basso continuerà oppure no? E soprattutto quando ci conviene fare il pieno di Benzina? Scopriamo insieme meglio cosa potrebbe succedere, anche perchè il questo momento tutti noi abbiamo ripreso ad utilizzare la macchina ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 settembre 2022) Scopriamo insieme che cosa sta accadendo per quanto riguarda il costo della, una volta che è a nostro favore! Iniziamo dicendo che nell’ultimo periodo, ovvero da quando è iniziata anche la guerra tutto è aumentato in modo incredibile, compresa la, ma nelle ultimissime giornate sempre che qualcosa è cambiato. (pixabay)Infatti, come possiamo vedere sul Quotidiano Energia, il prezzo medio, in modalità self è inferiore agli 1.7 litro, ovvero un prezzo bassissimo da quando è iniziato lo scontro tra Russia ed Ucraina. Ma nelle prossime settimane, questo andamento verso il basso continuerà oppure no? E soprattutto quando ci conviene fare ildi? Scopriamo insieme meglio cosa potrebbe succedere, anche perchè il questo momento tutti noi abbiamo ripreso ad utilizzare la macchina ...

zucconiluca : @pao__rin Qui le hanno temporaneamente sospese, tra poco finisce la pacchia (a meno di proroga). Poi tu non fai mai benzina, che te frega? ?? - SonGoten92 : @AbiuraDiMe_ Ma sì appunto 'posso capire' che mi fai pagare di più se voglio scegliermi il posto, se lo voglio vici… - larajuic3 : @sunvharryst va be ma poi no sense, fai meno km e spendi il doppio della benzina ora - annanamia : @m14p20 Allora se sei uomo dimmi cosa faresti se ti propongono un simile contratto che è stato fatto a un ragazzo L… - 10121971_2 : @apri_la_mente Io non cito fonti .....basta guardare lo stato delle cose al supermercato, quando vai in officina pe… -