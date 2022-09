Benevento, Cannavaro: “Qui per farmi apprezzare come allenatore” (Di giovedì 22 settembre 2022) Fabio Cannavaro ha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore del Benevento. Queste le sue sensazioni: “Dopo le mie esperienze in giro per il mondo, ora ho deciso di tornare in Italia. Sono stato lontano per tanto tempo, ma faccio questo lavoro già da un po’ di tempo. Ringrazio il direttore sportivo Pasquale Foggia, che mi ha trasmesso l’importanza del progetto. Dietro di noi c’è un presidente che trasmette tranquillità e questo è fondamentale. So che la sfida non sarà semplice, la Serie B di quest’anno è di livello e ci sono tante realtà che puntano al salto di categoria. Tengo per me il nostro obiettivo, lasciamo parlare gli altri. Sono contento che la proprietà abbia puntato su di me e il mio staff. Sono qui per farmi apprezzare come tecnico, non ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Fabioha parlato nella conferenza stampa di presentazione da nuovodel. Queste le sue sensazioni: “Dopo le mie esperienze in giro per il mondo, ora ho deciso di tornare in Italia. Sono stato lontano per tanto tempo, ma faccio questo lavoro già da un po’ di tempo. Ringrazio il direttore sportivo Pasquale Foggia, che mi ha trasmesso l’importanza del progetto. Dietro di noi c’è un presidente che trasmette tranquillità e questo è fondamentale. So che la sfida non sarà semplice, la Serie B di quest’anno è di livello e ci sono tante realtà che puntano al salto di categoria. Tengo per me il nostro obiettivo, lasciamo parlare gli altri. Sono contento che la proprietà abbia puntato su di me e il mio staff. Sono qui pertecnico, non ...

