Belgio vs Galles – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Belgio si presenta all'appuntamento di giovedì 22 settembre sera con il Galles nel Gruppo 4 della UEFA Nations League A con la necessità di ottenere tre punti per rimanere in corsa per le finali. Al contrario, il Galles si reca a Bruxelles con la consapevolezza che solo il massimo dei punti è possibile se si vuole evitare la retrocessione in Lega B, in vista di un finale in pompa magna con la Polonia. Il calcio di inizio di Belgio vs Galles è previsto alle 20:45 Anteprima della partita Belgio vs Galles: a che punto sono le due squadre Galles In un periodo in cui si è guadagnato il ritorno alle finali della Coppa del Mondo e ha trascorso un periodo di tempo a competere nel livello più alto della Nations League, è giusto dire che il ...

