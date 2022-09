Belen Rodriguez compie 38 anni | la festa a casa con la famiglia e la toccante dedica di Stefano De Martino

(Di giovedì 22 settembre 2022)ha festeggiato i suoi 38con gli affetti più cari. Una cena ain compagnia dei figli Santiago e Luna Marì, la mamma Veronica Cozzani, la sorella Cecilia con il compagno Ignazio Moser e il fratello Jeremias con la fidanzata Deborah Togni. Dulcis in fundo,De, amore tormentato e ritrovato, seduto a capotavola. La sera precedente, la modella aveva già celebrato la ricorrenza con gli amici, prima di trascorrere il 20 settembre in treno (con la figlia Luna Marì) a causa di alcuni impegni lavorativi., però, è sempre. Eè stata accolta dai suoi familiari in un’atmosfera di. La showgirl, che ha indossato una coroncina da party sul capo, è stata ripresa dai ...

Fanpage.it

L'ex parrucchiere ha tentato di glissare alla richiesta di Alfonso Signorini di salutare la ex compagna in diretta, ma davanti alle domande dei coinquilini sulla relazione con lanon riesce ...' Non c'entrava nulla con la mia vita', così il neo concorrente del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese lancia una stoccata alla sua exda cui ah avuto una figlia, Luna Marì. La stoccata di Spinalbese anella Casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese, ex parrucchiere e ad oggi imprenditore creativo, così ... Belen Rodriguez in aeroporto per volare da Stefano de Martino con la figlia Luna Marì Dopo la censura di Attilio Romita, per le sue pesanti dichiarazioni sulla Regina Elisabetta e sui Reali inglesi, sembrerebbe essersi verificato un caso analogo all'interno della Casa del Grande Fratel ...Al GF Vip Antonino Spinalbese si è visto costretto suo malgrado a citare il nome della sua ex, Belen Rodriguez. Il pubblico del GF Vip 7 ha assistito al video… Leggi ...