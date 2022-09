Bebe Vio, chi è il fidanzato Gianmarco Viscio: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram (Di giovedì 22 settembre 2022) Bebe Vio pare che abbia finalmente trovato l’amore. La campionessa, infatti, qualche giorno fa è stata paparazzata dal settimanale Chi, tra baci e abbracci, a Roma in compagnia di un uomo. Lui si chiama Gianmarco Viscio, ha 30 anni e nella vita è un giocatore di calcio a otto. La complicità c’è, il feeling sembra palese. View this post on Instagram A post shared by Paralympics (@paralympics) Bebe Vio e Gianmarco Viscio insieme Bebe Vio, schermitrice specialista del fioretto e campionessa paralimpica mondiale ed europea, e Gianmarco Viscio sono stati immortalati insieme durante un’uscita nella Capitale. E sono stati paparazzati mentre si trovavano al The First ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022)Vio pare che abbia finalmente trovato l’amore. La campionessa, infatti, qualche giorno fa è stata paparazzata dal settimanale Chi, tra baci e abbracci, a Roma in compagnia di un uomo. Lui si chiama, ha 30 anni e nellaè un giocatore di calcio a otto. La complicità c’è, il feeling sembra palese. View this post onA post shared by Paralympics (@paralympics)Vio einsiemeVio, schermitrice specialista del fioretto e campionessa paralimpica mondiale ed europea, esono stati immortalati insieme durante un’uscita nella Capitale. E sono stati paparazzati mentre si trovavano al The First ...

