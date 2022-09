Basket | Mateusz Ponitka lascia Reggio Emilia Giocherà al Panathinaikos

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’avventura diconè terminata ancora prima di scendere in campo. Complice un Europeo incredibile, dove ha saputo trascinare la sua Polonia in semifinale, il 29enne polacco è finito nel mirino delle squadre di Eurolega e pare ormai certo che in questa stagione vestirà la maglia del. Il futuro disarà dunque in Grecia con il Pana che verserà nelle casse diun’importante somma. La societàna, secondo le ultime notizie riportate da Sportando, riceverà un compenso di 100 mila euro perre libero il polacco dal contratto firmato in estate con la Unahotels.aveva la possibilità di uscire dal contratto con ...

L'ottimo Europeo disputato con la Polonia ha fatto sì che l'alaPonitka attirasse uno stuolo di corteggiatori: pare averla spuntata il Panathinaikos , e così Reggio Emilia , che aveva messo sotto contratto l'ex Zenit sino al 22 novembre, rischia di ...... ma ai quarti soccombe alla Polonia, con AJ Slaughter ePonitka in serata di grazia. Al ...Germania è un'altra nazionale che va oltre i propri limiti in questa edizione degli Europei di. ...Il Panathinaikos sembra in pole position per trovare l’accordo con Mateusz Ponitka, che dopo gli strepitosi europei è stato accostato a parecchie squadra, dalla Virtus a Baskonia, passando per l’Efes.Il Panathinaikos è pronto a finalizzare la trattativa per Mateusz Ponitka. A metà agosto il giocatore ha firmato un contratto trimestrale con la Unahotels Reggiana, ...