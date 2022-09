Basket: la federazione francese taglia Thomas Heurtel dopo il suo passaggio allo Zenit San Pietroburgo (Di giovedì 22 settembre 2022) Thomas Heurtel non giocherà più per la Francia. dopo l’annuncio del passaggio del play vicecampione d’Europa allo Zenit San Pietroburgo, la federazione francese ha deciso di tagliare il giocatore dalla rappresentativa nazionale, perchè non ha rispettato il regolamento imposto dalla FFBB. La federazione francese, infatti, prima degli Europei aveva comunicato la decisione di non convocare alcun giocatore che avesse firmato con una squadra russa per la prossima stagione. Heurtel ha deciso di trasferirsi allo Zenit per i prossimi due anni (contratto 1+1) e dunque la FFBB ha deciso di escluderlo dalla lista dei giocatori papabili per ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)non giocherà più per la Francia.l’annuncio deldel play vicecampione d’EuropaSan, laha deciso dire il giocatore dalla rappresentativa nazionale, perchè non ha rispettato il regolamento imposto dalla FFBB. La, infatti, prima degli Europei aveva comunicato la decisione di non convocare alcun giocatore che avesse firmato con una squadra russa per la prossima stagione.ha deciso di trasferirsiper i prossimi due anni (contratto 1+1) e dunque la FFBB ha deciso di escluderlo dalla lista dei giocatori papabili per ...

