Basket femminile, Mondiali 2022: debutti ok per USA e Giappone, Francia sorprende Australia. Prima storica per Porto Rico (Di giovedì 22 settembre 2022) La rassegna mondiale dedicata al Basket femminile si è aperta oggi in quel di Sydney, e con essa anche la caccia agli Stati Uniti, che dalla fine degli Anni ’70 hanno preso il testimone dall’era sovietica. Ed è proprio nel Paese ospitante che si nutrono le maggiori speranze di lottare per il titolo iridato contro le superstar WNBA, anche se questa Prima giornata, come vedremo, smorza di parecchio gli entusiasmi. GIRONE A BOSNIA ED ERZEGOVINA-Porto Rico 58-82 Prima, storica vittoria per la formazione Portoricana ai Mondiali, dopo la partecipazione del 2018 terminata senza successi. Cade la debuttante selezione bosniaca, alla quale non basta l’indubbio talento di Jonquel Jones, dato che la squadra inviata in Australia è ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) La rassegna mondiale dedicata alsi è aperta oggi in quel di Sydney, e con essa anche la caccia agli Stati Uniti, che dalla fine degli Anni ’70 hanno preso il testimone dall’era sovietica. Ed è proprio nel Paese ospitante che si nutrono le maggiori speranze di lottare per il titolo iridato contro le superstar WNBA, anche se questagiornata, come vedremo, smorza di parecchio gli entusiasmi. GIRONE A BOSNIA ED ERZEGOVINA-58-82vittoria per la formazionericana ai, dopo la partecipazione del 2018 terminata senza successi. Cade la debuttante selezione bosniaca, alla quale non basta l’indubbio talento di Jonquel Jones, dato che la squadra inviata inè ...

