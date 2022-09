Bari, indagata la madre del bimbo morto dopo aver bevuto varechina: la donna tentò di suicidarsi (Di giovedì 22 settembre 2022) È indagata la madre del bambino di sei anni, deceduto sabato scorso nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari – dove era ricoverato dal 18 luglio scorso – dopo aver ingerito accidentalmente della varechina scambiata per acqua. L’accusa su cui sta indagando la procura di Bari è di «omicidio colposo in cooperazione». dopo aver aperto l’indagine in seguito all’esposto presentato dai familiari del bimbo per fare luce sulle cause del decesso, la Procura di Bari ha fissato per martedì 27 settembre l’autopsia sul corpo del piccolo. Anche la Procura di Brindisi, in queste settimane, ha aperto un’inchiesta per accertare il contesto in cui sono avvenuti i fatti. Tra i reati ipotizzati dai magistrati ci sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) Èladel bambino di sei anni, deceduto sabato scorso nell’ospedale Giovanni XXIII di– dove era ricoverato dal 18 luglio scorso –ingerito accidentalmente dellascambiata per acqua. L’accusa su cui sta indagando la procura diè di «omicidio colposo in cooperazione».aperto l’indagine in seguito all’esposto presentato dai familiari delper fare luce sulle cause del decesso, la Procura diha fissato per martedì 27 settembre l’autopsia sul corpo del piccolo. Anche la Procura di Brindisi, in queste settimane, ha aperto un’inchiesta per accertare il contesto in cui sono avvenuti i fatti. Tra i reati ipotizzati dai magistrati ci sono ...

PugliaStream : Bimbo morto dopo aver bevuto varechina, indagata la madre - corrmezzogiorno : #Bari Bimbo morto dopo aver bevuto varechina, indagata la madre - Telebari : Bimbo di 6 anni morto dopo aver bevuto varechina: madre indagata per omicidio colposo - #Bari #Notizie #News -… - QuintoPotereV : ?? Ingerisce varechina per errore, muore bimbo di 6 anni a #Bari: indagata la madre per omicidio colposo - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Mamma si fa pagare 600 per non denunciare l’uomo che ha molestato la figlia: indagata -