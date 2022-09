Bari, bimbo di 6 anni beve candeggina e muore in ospedale: la mamma disperata si lancia dal terzo piano. Aperta un'inchiesta (Di giovedì 22 settembre 2022) Non ce l'ha fatta il bimbo di 6 anni che lo scorso 18 luglio era stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Bari dopo aver ingerito della candeggina, scambiata accidentalmente per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 settembre 2022) Non ce l'ha fatta ildi 6che lo scorso 18 luglio era stato portato in gravi condizioni all'didopo aver ingerito della, scambiata accidentalmente per...

