Barcellona: ecco quanto ha guadagnato Piqué dal 2018, ma sarà l'ultimo anno (Di giovedì 22 settembre 2022) Le strade tra il Barcellona e Gerard Pique si separeranno a fine stagione e Marca riferisce quanto il difensore ha guadagnato dal 2018, ad esclusione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Le strade tra ile Gerard Pique si separera fine stagione e Marca riferisceil difensore hadal, ad esclusione...

zazoomblog : Barcellona Xavi mette alla porta Pique: ecco il cavillo sul contratto - #Barcellona #mette #porta #Pique: - ZonaBianconeri : RT @persemprecalcio: ??Alvaro #Morata ha spiegato in un'intervista il motivo del mancato ritorno alla #Juventus in estate: ecco le dichiara… - lagoleada_it : Un po’ troppo le condizioni di #LeoMessi per restare al #Barcellona nel 2020… ecco quali erano ?? - persemprecalcio : ??Alvaro #Morata ha spiegato in un'intervista il motivo del mancato ritorno alla #Juventus in estate: ecco le dichi… - gponedotcom : Le derivate tornano in pista sul tracciato del Montmelò dopo l'incandescente round di Magny-Cours: ecco tutti gli o… -