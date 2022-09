Barbara Mirabella, le accuse alla candidata di Fdi arrestata in Sicilia: “Una mazzetta da 10mila euro quand’era assessora a Catania” (Di giovedì 22 settembre 2022) Una mazzetta da 10mila euro per il 123esimo congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia, organizzato a Catania all’interno del polo fieristico Le Ciminiere. È questa l’accusa contestata dalla procura etnea all’imprenditrice Barbara Mirabella, ex assessora al Comune di Catania, fresca di dimissioni per correre alle elezioni regionali in Sicilia con Fratelli d’Italia. Nell’inchiesta è coinvolto anche l’ex rettore dell’università Francesco Basile che della società italiana di Chirurgia è presidente, oltre a essere il primario dell’unità di Clinica chirurgica dell’ospedale etneo San Marco. Proprio attraverso Basile gli investigatori della Squadra mobile sono arrivati al nome di Mirabella. L’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Unadaper il 123esimo congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia, organizzato aall’interno del polo fieristico Le Ciminiere. È questa l’accusa contestata dprocura etnea all’imprenditrice, exal Comune di, fresca di dimissioni per correre alle elezioni regionali incon Fratelli d’Italia. Nell’inchiesta è coinvolto anche l’ex rettore dell’università Francesco Basile che della società italiana di Chirurgia è presidente, oltre a essere il primario dell’unità di Clinica chirurgica dell’ospedale etneo San Marco. Proprio attraverso Basile gli investigatori della Squadra mobile sono arrivati al nome di. L’ex ...

