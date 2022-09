Barbara Gallavotti: le audaci dichiarazioni della biologa sulla genitorialità (Di giovedì 22 settembre 2022) La biologa Barbara Gallavotti si sbilancia nella difesa della causa LGBT. E lo fa con quel piglio provocatorio che lascia di stucco tutti. Le dichiarazioni sulla famiglia e sulla sua costruzione tradizionale della professionista sono molto prorompenti, a tratti quasi inaccettabili. Si potrebbe dire, se si volesse essere in malafede, che stia goffamente tentando di plasmare la scienza a convenienza dell’agenda Lgbt. Agenda a cui è palesemente affezionata, come vedremo. Le pesanti dichiarazioni su La7 La polemica nasce ieri sera, precisamente durante il DiMartedì, programma su La7 condotto da Floris. Si discute di un argomento molto in voga e che sta caratterizzando un cambio di società verso una ancora maggiore tendenza al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Lasi sbilancia nella difesacausa LGBT. E lo fa con quel piglio provocatorio che lascia di stucco tutti. Lefamiglia esua costruzione tradizionaleprofessionista sono molto prorompenti, a tratti quasi inaccettabili. Si potrebbe dire, se si volesse essere in malafede, che stia goffamente tentando di plasmare la scienza a convenienza dell’agenda Lgbt. Agenda a cui è palesemente affezionata, come vedremo. Le pesantisu La7 La polemica nasce ieri sera, precisamente durante il DiMartedì, programma su La7 condotto da Floris. Si discute di un argomento molto in voga e che sta caratterizzando un cambio di società verso una ancora maggiore tendenza al ...

La7tv : #dimartedi 'In natura non esiste la famiglia tradizionale, il cavalluccio marino accoglie nel ventre duemila uova f… - RiefoliSal : RT @La7tv: #dimartedi 'In natura non esiste la famiglia tradizionale, il cavalluccio marino accoglie nel ventre duemila uova fecondate dall… - ilgattoromy1 : RT @Moonlightshad1: Con Conte sallusti e con Letta Barbara Gallavotti. Perfetto, cambio canale. #dimartedi @diMartedi - ZanellaRina : RT @La7tv: #dimartedi 'In natura non esiste la famiglia tradizionale, il cavalluccio marino accoglie nel ventre duemila uova fecondate dall… - LucianoLuca7 : RT @EugeneAndHisAxe: @La7tv Ok, la natura mi autorizza a tirare le mie feci addosso a Barbara Gallavotti. -