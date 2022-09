Bando Agrisolare 2022: ecco come guadagnare con il fotovoltaico (Di giovedì 22 settembre 2022) Il periodo di crisi economica induce a cercare anche nuove fonti di guadagno. Qualcuno si chiede se anche il fotovoltaico può dare la possibilità di avere introiti. Nasce il Bando Agrisolare 2022 che sembra dare questa opportunità. Da una parte crea un’occasione di risparmio, dall’altra anche la possibilità di recuperare il 75% delle spese effettuate. Nasce da un’idea del ministero della Transizione ecologica e del ministero delle Politiche agricole e forestali ed è finalizzato ad ottenere finanziamenti specifici. La somma messa a disposizione per allestire strutture per pannelli solari è di 1,5 miliardi di euro, ma la condizione per poter accedere a questi finanziamenti è che i pannelli vengano allestiti su edifici agricolo, agroindustriali o zootecnici. A chi è diretto il Bando Si tratta di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Il periodo di crisi economica induce a cercare anche nuove fonti di guadagno. Qualcuno si chiede se anche ilpuò dare la possibilità di avere introiti. Nasce ilche sembra dare questa opportunità. Da una parte crea un’occasione di risparmio, dall’altra anche la possibilità di recuperare il 75% delle spese effettuate. Nasce da un’idea del ministero della Transizione ecologica e del ministero delle Politiche agricole e forestali ed è finalizzato ad ottenere finanziamenti specifici. La somma messa a disposizione per allestire strutture per pannelli solari è di 1,5 miliardi di euro, ma la condizione per poter accedere a questi finanziamenti è che i pannelli vengano allestiti su edifici agricolo, agroindustriali o zootecnici. A chi è diretto ilSi tratta di un ...

