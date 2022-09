Banca centrale europea: “Inflazione rimarrà alta a lungo, in vista ulteriori aumenti dei tassi. L’economia rallenta” (Di giovedì 22 settembre 2022) La Banca centrale europea “si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d’Inflazione”. È quanto si legge nel nuovo bollettino economico della Bce la cui pubblicazione segue il rialzo dei tassi da 0,75% deciso a inizio settembre. L’indicazione segue nuove valutazioni sull’Inflazione che “è probabile che si mantenga su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo”. Francoforte ha rivisto al rialzo delle proiezioni sul carovita portandole all’8,1% nel 2022, al 5,5 nel 2023 e al 2,3 nel 2024. “Gli indicatori ricavati dai mercati suggeriscono che, nel breve periodo, i prezzi del petrolio scenderanno, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La“si attende di aumentare ulteriormente idi interesse nelle prossime riunioni per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative d’”. È quanto si legge nel nuovo bollettino economico della Bce la cui pubblicazione segue il rialzo deida 0,75% deciso a inizio settembre. L’indicazione segue nuove valutazioni sull’che “è probabile che si mantenga su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di tempo”. Francoforte ha rivisto al rialzo delle proiezioni sul carovita portandole all’8,1% nel 2022, al 5,5 nel 2023 e al 2,3 nel 2024. “Gli indicatori ricavati dai mercati suggeriscono che, nel breve periodo, i prezzi del petrolio scenderanno, mentre ...

ilpost : La banca centrale americana ha annunciato un ulteriore aumento dei tassi di interesse, per contenere l’inflazione - borghi_claudio : @muntzer_thomas Mah a dire la verità qui non è tanto questione di euro ma di cretineria della banca centrale che tr… - TommyBrain : RT @scenarieconomic: La via alternativa del Giappone: la Banca Centrale non rialza i tassi - NiNiktro : RT @AlienoGentile: Anche la Banca Centrale Svizzera alza i tassi di 0,75% (più delle attese). Idem in Norvegia i tassi salgono di 0,5% La F… - AlienoGentile : Anche la Banca Centrale Svizzera alza i tassi di 0,75% (più delle attese). Idem in Norvegia i tassi salgono di 0,5%… -