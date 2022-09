Avatar torna al cinema, in attesa del sequel di Natale: ecco perché James Cameron lo ha rivoluto in sala (Di giovedì 22 settembre 2022) «Se hai meno di 22 o 23 anni, è molto, molto improbabile che tu abbia visto Avatar in un cinema. Il che, in un certo senso, significa che non hai mai visto il film». Non lascia spazio a mediazioni James Cameron. Che ha fortemente voluto rivedere il suo capolavoro sul grande schermo, a 13 anni dalla prima uscita. Il perché è presto detto: bisogna arrivare adeguatamente preparati al sequel, Avatar: La via dell’acqua, in arrivo il 14 dicembre. Giusto per Natale. torna nei cinema Avatar (2009) il film campione di incassi di James Cameron.ecco perché il regista ha voluto a tutti i costi che la pellicola tornasse in ... Leggi su amica (Di giovedì 22 settembre 2022) «Se hai meno di 22 o 23 anni, è molto, molto improbabile che tu abbia vistoin un. Il che, in un certo senso, significa che non hai mai visto il film». Non lascia spazio a mediazioni. Che ha fortemente voluto rivedere il suo capolavoro sul grande schermo, a 13 anni dalla prima uscita. Ilè presto detto: bisogna arrivare adeguatamente preparati al: La via dell’acqua, in arrivo il 14 dicembre. Giusto pernei(2009) il film campione di incassi diil regista ha voluto a tutti i costi che la pellicolasse in ...

