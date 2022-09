Avatar di James Cameron torna al cinema | solo Pocahontas nello spazio o rivoluzionaria opera sci-fi?

cinefilosit : #AvatarLaviadellacqua, #JamesCameron si chiede se abbia aspettato troppo a lungo - pazzoperrep : Osservatorio Stellette. Alberto Crespi ha adorato Avatar di James Cameron. #Avatar #AVATARTheWayOfWater - vincentmiccolis : ??Da oggi ?? ritorna al cinema ???????? il primo #Avatar ?? di ?? James Cameron Trailer ?? ita ???? ?? - Asgard_Hydra : James Cameron: “Avatar rappresenta la meraviglia infantile verso la natura” - Gamesurf : In attesa di #Avatar2, a più di 10 anni dalla sua uscita, torna in sala #Avatar di #JamesCameron. Il regista e il c… -

: La via dell'acqua,Cameron: "C'è una ragione per cui ho aspettato 13 anni per fare il sequel" Il riferimento è ovviamente ai Na'vi, popolazione autoctona di Pandora con sembianze ...Oggi arriva nei cinema italiani la riedizione in 4K di, la leggendaria pellicola diCameron uscita originariamente nel 2009, e stando a quanto trapelato online grazie a chi ha già avuto modo di vedere il film, al termine del film è presente ...Museum of the Future with Burj Khalifa in the background, imagined in the fictional world of Pandora in 'Avatar', by digital. All photos: Jyo John Mulloor Dubai resident Jyo John Mulloor is fast ...A tre mesi dall'uscita cinematografica de La via dell'acqua, Avatar torna in sala dopo 13 anni dal suo debutto, richiamando il grande pubblico a rivivere l'emozione della scoperta di Pandora. Dodici a ...