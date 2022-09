Autodichiarazione bonus 150 euro: istruzioni, scadenze e modello da scaricare (Di giovedì 22 settembre 2022) In ogni caso è bene attendere ancora qualche giorno, almeno fino a quando il decreto Aiuti ter non verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale confermando così le istruzioni operative per l'erogazione del ... Leggi su money (Di giovedì 22 settembre 2022) In ogni caso è bene attendere ancora qualche giorno, almeno fino a quando il decreto Aiuti ter non verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale confermando così leoperative per l'erogazione del ...

infoitinterno : Autodichiarazione bonus 150 euro: istruzioni, scadenze e modello da scaricare - moneypuntoit : ?? Autodichiarazione bonus 150 euro: istruzioni, scadenze e modello da scaricare ?? - infoitinterno : Nuova autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro - InfoFiscale : Nuova autodichiarazione per ricevere il bonus 150 euro: istruzioni per i lavoratori dipendenti - aiconsultingsrl : Bonus Imu settore turismo: invio autodichiarazione dal 28 settembre -