Autismo | lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni | “Servono azioni concrete”

"Tutte le forze politiche sono ben consapevoli dell'importanza crescente del Disordine dello Spettro Autistico (ASD), inquadrato fra i disturbi del neuro sviluppo nel nuovo ICD 11 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si impegnino dunque nel rendere attuative le mozioni approvate all'unanimità ormai sei mesi fa, sulle iniziative per la diagnosi e la cura dei disturbi dello Spettro autistico". Questo l'incipit della lettera firmata dal professor Carlo Hanau, presidente A.P.R.I. (Associazione Cimadori per la Ricerca Italiana sulla Sindrome di Down, l'Autismo e il Danno celebrale), indirizzata a tutti gli esponenti delle forze politiche impegnati nelle elezioni ormai prossime del 25 settembre. Si legge più avanti, dati alla mano, l'incredibile aumento delle diagnosi di ASD nel mondo, soprattutto sui bambini in età ...

