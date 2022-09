Autismo: lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni: 'Servono azioni concrete' (Di giovedì 22 settembre 2022) 'Tutte le forze politiche sono ben consapevoli dell'importanza crescente del Disordine dello Spettro Autistico (ASD), inquadrato fra i disturbi del ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 22 settembre 2022) 'Tutte le forze politiche sono ben consapevoli dell'importanza crescente del Disordine dello Spettro Autistico (ASD), inquadrato fra i disturbi del ...

zazoomblog : Autismo: lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni: “Servono azioni concrete” - #Autismo: #lettera… - Luce_news : Autismo: lettera aperta ai candidati alle prossime elezioni: “Servono azioni concrete” - Spooky_The_Tuff : RT @wesud_news: Autismo, lo sfogo di una madre in una lettera al Ministro Bianchi: “A mio figlio negato il diritto alla scuola” https://t.c… - wesud_news : Autismo, lo sfogo di una madre in una lettera al Ministro Bianchi: “A mio figlio negato il diritto alla scuola” - AssoCare : Lettera sulle necessità delle persone con autismo ai Candidati alle elezioni. L’appello di APRI per la nuova legisl… -