Attaccato dal gabbiano per la sua t-shirt | mai visto prima ai Mondiali | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 settembre 2022) Sventura per Bauke Mollema aidi ciclismo. Il corridore olandese è statoda unnel bel mezzo della corsa. In unpubblicato su Instagram dallo stesso ciclista, Mollema si èfiondare addosso un volatile. Il motivo? Un disegno presente sulla tuta, un pesce che ha dunque attirato il. Il pesce era il logo di uno degli sponsor posto sul braccio sinistro del corridore. Nonostante l'attacco, l'olandese è riuscito a schivare l'uccello e rimanere in equilibrio precario per alcuni secondi. La gara comunque si è conclusa con la medaglia d'oro della Svizzera davanti a Italia e Australia, con gli Orange che hanno totalizzato un tempo di 51?93 dai vincitori piazzandosi così al quinto posto. La cattiva sorte, infatti, non si è ...