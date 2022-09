Atletica: Jacobs, 'obiettivo del 2023 è il mondiale di Budapest' (Di giovedì 22 settembre 2022) Trento, 22 set. - (Adnkronos) - “Il prossimo anno l'obiettivo principale è uno, l'unica medaglia che mi manca: il mondiale outdoor a Budapest. Passando delle indoor, che mi piacciono e non posso stare troppo tempo senza gareggiare: primo obiettivo Europei al coperto dove arrivo da campione in carica e poi i Mondiali“. Così il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcell Jacobs in merito agli obiettivi per la prossima stagione agonistica. Il 28enne lombardo dovrebbe anche cimentarsi sul mezzo giro di pista, anche se per il momento si tratterebbe soltanto di un test: “L'obiettivo -dice ai microfoni di Sky Sport a margine del Festival dello Sport di Trento- è correre uno o due 200 metri per divertimento, per poi fare entrambe le gare agli Europei 2024“. Marcell ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Trento, 22 set. - (Adnkronos) - “Il prossimo anno l'principale è uno, l'unica medaglia che mi manca: iloutdoor a. Passando delle indoor, che mi piacciono e non posso stare troppo tempo senza gareggiare: primoEuropei al coperto dove arrivo da campione in carica e poi i Mondiali“. Così il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 Marcellin merito agli obiettivi per la prossima stagione agonistica. Il 28enne lombardo dovrebbe anche cimentarsi sul mezzo giro di pista, anche se per il momento si tratterebbe soltanto di un test: “L'-dice ai microfoni di Sky Sport a margine del Festival dello Sport di Trento- è correre uno o due 200 metri per divertimento, per poi fare entrambe le gare agli Europei 2024“. Marcell ...

Eurosport_IT : Congratulazioni Marcell e Nicole, buona vita insieme ????????? #Jacobs | #Atletica - sportli26181512 : Jacobs sugli Europei di Roma 2024: 'Correrò anche i 200 metri, mentre alle Olimpiadi...': Al Festival dello Sport d… - abuongi : #Atletica There's a lot of athletics at #IlFestivaldelloSport in #Trento: the first guest tonite is… - sportface2016 : Marcell #Jacobs: 'Il prossimo anno ci sarà da divertirsi' -