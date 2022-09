Atletica | Jacobs | “Agli Europei di Roma punto sia ai 100 che ai 200”

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) “L’obiettivo per il prossimo anno e portare a casa uno-due 200 e poidicorrerli tutti e due mentre alle Olimpiadi mi concentrerò sui 100”. Lo ha detto l’oro olimpico in carica nei 100 metri, Marcell, anticipando alcuni appuntamenti del suo 2023, un anno importante con i Mondiali, unica meda di peso che gli manca, e gliindoor in casa: “La staffetta? Siamo un gruppo super unito, le difficoltà arrivano e se arrivano improvvisamente non è mai facile gestirle ma siamo i campioni olimpici e torneremo i più forti”. Calendario però non ancora del tutto definito: “Gli unici due appuntamenti sicuri sono gliindoor e il Mondiale all’aperto, in mezzo ci sarà da divertirsi”. SportFace.