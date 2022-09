Atletica Fidal, Mei: “Tavolo congiunto per la riforma dei societari” (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente della Fidal, Stefano Mei, ha così scritto su un comunicato in merito alle vicende che riguardano le varie problematiche di tutto il movimento. Ecco le sue parole: “In queste settimane si assegnano gli scudetti, come conclusione dei Campionato di Società di diverse categorie. Le varie formule, l’ubicazione temporale, la tipologia stessa di campionato sono oggetto di attenzione comune e val la pena pensare a delle evoluzioni con progetti mirati, Quale futuro si può immaginare per i Campionati di Società? I regolamenti sono il fulcro e la guida per il nostro movimento e per le nostre società attraverso questi in effetti conduciamo la base a fare investimenti e profondere sforzi che poi si tradurranno nelle medaglie e nei numeri anche dell’alto livello. È necessario affrontare con una visione riformista e di ripensamento di alcuni schemi, aggiornando le ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Il presidente della, Stefano Mei, ha così scritto su un comunicato in merito alle vicende che riguardano le varie problematiche di tutto il movimento. Ecco le sue parole: “In queste settimane si assegnano gli scudetti, come conclusione dei Campionato di Società di diverse categorie. Le varie formule, l’ubicazione temporale, la tipologia stessa di campionato sono oggetto di attenzione comune e val la pena pensare a delle evoluzioni con progetti mirati, Quale futuro si può immaginare per i Campionati di Società? I regolamenti sono il fulcro e la guida per il nostro movimento e per le nostre società attraverso questi in effetti conduciamo la base a fare investimenti e profondere sforzi che poi si tradurranno nelle medaglie e nei numeri anche dell’alto livello. È necessario affrontare con una visione riformista e di ripensamento di alcuni schemi, aggiornando le ...

"Cardio Race 2022" la corsa per il Cuore L'evento è organizzato da La Dreamtour Srl con il supporto tecnico dell'ACSI Italia Atletica ... della SicSport, de La Sapienza, Università di Roma, sotto l'egida del CONI e della Fidal. Cardio Race è ... Jacobs, le scarpe magiche : Non ho capito le polemiche di Bolt. Sono ancora il più veloce ...600 tra chi ha gareggiato e semplici tifosi) che hanno partecipato all'evento organizzato da Fidal ... Atletica Jacobs e il matrimonio con Nicole: "Mio padre mi ha bidonato" Fidal Montagna: staffette tricolori in Salento È l’ultimo evento tricolore dell’anno per la corsa in montagna, verso l’orizzonte azzurro dei Mondiali. Si gareggia domenica a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, nei Campionati italiani di staf ... Federazione Italiana Di Atletica Leggera Milano: Jacobs coach per 300 giovani Il campione olimpico allenatore d’eccezione all’Arena Civica 21 Settembre 2022 Lombardia a lezione da Marcell Jacobs (e Paolo Camossi). È il campione olimpico dei ... L'evento è organizzato da La Dreamtour Srl con il supporto tecnico dell'ACSI Italia... della SicSport, de La Sapienza, Università di Roma, sotto l'egida del CONI e della. Cardio Race è ......600 tra chi ha gareggiato e semplici tifosi) che hanno partecipato all'evento organizzato da...Jacobs e il matrimonio con Nicole: "Mio padre mi ha bidonato" Federazione Italiana Di Atletica Leggera È l’ultimo evento tricolore dell’anno per la corsa in montagna, verso l’orizzonte azzurro dei Mondiali. Si gareggia domenica a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, nei Campionati italiani di staf ...Milano: Jacobs coach per 300 giovani Il campione olimpico allenatore d’eccezione all’Arena Civica 21 Settembre 2022 Lombardia a lezione da Marcell Jacobs (e Paolo Camossi). È il campione olimpico dei ...