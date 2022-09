Atalanta, Scalvini nel mirino delle big: la situazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell’Atalanta brilla la stella di Scalvini. Secondo la Gazzetta dello Sport, Atletico Madrid e Manchester City seguono con grande attenzione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Nell’brilla la stella di. Secondo la Gazzetta dello Sport, Atletico Madrid e Manchester City seguono con grande attenzione...

Atalanta_BC : #RomaAtalanta | 0-1 | 35’ ? GOOOOOOOOOOL GIORGIOOOOO SCALVINIIIIIII!!! ?? La sblocca #Scalvini!!! Vantaggio… - SerieA : Scalvini vede angoli che voi umani non potreste immaginarvi. ?? #RomaAtalanta | @Atalanta_BC - rumorstransfers : Manchester City are monitoring Atalanta rising star defender Giorgio Scalvini. (Gazzetta dello Sport) - LeBombeDiVlad : ???? L’ #Atalanta si gode #Scalvini ?? Il ragazzo fa gola a due club europei #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - ItalianoCalcio : RT @ItalianoCalcio: Atletico Madrid and Manchester City are interested in Atalanta's young Italian defender Giorgio Scalvini. (?? GdS) https… -