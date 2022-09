Atalanta, infortunio per il centrocampista: fuori in barella (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante la sfida di Nations League tra Polonia ed Olanda, un calciatore dell’Atalanta è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Si tratta di Teun Koopmeiners, obbligato ad esser sostituto dopo soli 6 minuti di gioco a causa di un colpo alla testa in seguito ad uno scontro con Karol Linetty. Atalanta infortunio koopmeiners Il centrocampista della Dea, dopo lo scontro, ha provato a rialzarsi cercando di continuare la partita ma si è dovuto subito risistemare a terra. Lo staff medico, dunque, ha trasportato il calciatore fuori dal terreno di gioco in barella. L’Atalanta ora è in ansia per le condizioni della sua stella; saranno fondamentali gli aggiornamenti delle prossime ore per capire meglio i tempi di recupero e l’entità ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Durante la sfida di Nations League tra Polonia ed Olanda, un calciatore dell’è stato costretto ad uscire dal campo in. Si tratta di Teun Koopmeiners, obbligato ad esser sostituto dopo soli 6 minuti di gioco a causa di un colpo alla testa in seguito ad uno scontro con Karol Linetty.koopmeiners Ildella Dea, dopo lo scontro, ha provato a rialzarsi cercando di continuare la partita ma si è dovuto subito risistemare a terra. Lo staff medico, dunque, ha trasportato il calciatoredal terreno di gioco in. L’ora è in ansia per le condizioni della sua stella; saranno fondamentali gli aggiornamenti delle prossime ore per capire meglio i tempi di recupero e l’entità ...

