Atalanta, fuori casa seconda solo al Psg: e sono 6 punti più del 2021-22 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’anno scorso si attribuiva il merito alla maglia color corallo, quest’anno si comincia già a parlare di quanto possa portare fortuna la maglia color verde acqua, o verde Tiffany. Anche se il mondo del calcio è legatissimo alla scaramanzia e si potrebbero citare decine di episodi, in realtà puoi indossare qualsiasi divisa, però se non hai solidità difensiva e di squadra, a partire dal centrocampo e naturalmente poi chi fa gol, perché per vincere sono indispensabili…beh senza questi requisiti non vai molto lontano. Oltre a una tranquillità e a una sicurezza che ti consentono di ottenere risultati sorprendenti, come il colpo della Dea all’Olimpico, domenica scorsa. Certo non è una novità. L’Atalanta che vola in trasferta sta diventando una felice tradizione e quest’anno si accompagna in Europa a squadroni ben più ricchi del club nerazzurro e che pure i ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 settembre 2022) L’anno scorso si attribuiva il merito alla maglia color corallo, quest’anno si comincia già a parlare di quanto possa portare fortuna la maglia color verde acqua, o verde Tiffany. Anche se il mondo del calcio è legatissimo alla scaramanzia e si potrebbero citare decine di episodi, in realtà puoi indossare qualsiasi divisa, però se non hai solidità difensiva e di squadra, a partire dal centrocampo e naturalmente poi chi fa gol, perché per vincereindispensabili…beh senza questi requisiti non vai molto lontano. Oltre a una tranquillità e a una sicurezza che ti consentono di ottenere risultati sorprendenti, come il colpo della Dea all’Olimpico, domenica scorsa. Certo non è una novità. L’che vola in trasferta sta diventando una felice tradizione e quest’anno si accompagna in Europa a squadroni ben più ricchi del club nerazzurro e che pure i ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Dybala: 'Fuori contro l'Atalanta per non perdere un mese' Romanista: 'Essere protagonista in un club così mi aiuta tanto' - glooit : Dybala: 'Fuori contro l'Atalanta per non perdere un mese' leggi su Gloo - NunquamDeorsum : RT @Nick_the_bitch: L'Atalanta fino a 1 anno e mezzo fa sembrava la Festina nel 97' ora invece sembra il gruppetto dei velocisti che non vu… -