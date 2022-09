Aston Martin prepara la rivoluzione della vettura per il 2023 di F1

Lautaro89828204 : RT @RaghavedraPR: Aston Martin DBS Superleggera @astonmartin @AstonMartinWork @HWM_AstonMartin @Luxury_WorId @adda_89 @Evil__Mia @ItaliAuto… - tomahawktt : RT @RaghavedraPR: Aston Martin DBS Superleggera @astonmartin @AstonMartinWork @HWM_AstonMartin @Luxury_WorId @adda_89 @Evil__Mia @ItaliAuto… - FormulaPassion : #F1: la #AstonMartin #AMR23 sarà una rivoluzione rispetto alla vettura attuale - derrickhines2 : RT @RaghavedraPR: Aston Martin DBS Superleggera @astonmartin @AstonMartinWork @HWM_AstonMartin @Luxury_WorId @adda_89 @Evil__Mia @ItaliAuto… - LilFire03 : RT @RaghavedraPR: Aston Martin DBS Superleggera @astonmartin @AstonMartinWork @HWM_AstonMartin @Luxury_WorId @adda_89 @Evil__Mia @ItaliAuto… -

FormulaPassion.it

Penultima posizione in classifica costruttori con 25 punti, suddivisi tra Sebastian Vettel che ne ha conquistati 20 e il compagno di scuderia Hulkenberg che ne ha portati a casa 5. L'vuole evidentemnete di più e non si accontenta di questa prestazioni. Proprio la squadra con sede a Silverstone, lavora a modifiche drastiche al progetto per provare a risollevarsi dalla ...Un processo in parte già iniziato nel corso del 2022, con, Williams e McLaren che si sono progressivamente convertite all'impostazione in stile Red Bull a 'pance picchiate', come ... Aston Martin: “Auto 2023 una rivoluzione” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Se la prima edizione del “Concours of Elegance” fu organizzata nel 2012 in onore dei 60 anni sul trono della regina Elisabetta, appassionatissima di automobili, è soave pensare che quello di quest’ann ...