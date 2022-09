Ascolti tv mercoledì 21 settembre: Il Commissario Montalbano, Pelè, Controcorrente (Di giovedì 22 settembre 2022) Ascolti tv mercoledì 21 settembre: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 21 settembre 2022? Su Rai 1 è andato in onda un episodio de Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 uno speciale sulle elezioni. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 il film Pelè. Su Italia 1 Cinquanta sfumature di rosso. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 21 settembre 2022? Di seguito tutti i dati. Ascolti tv mercoledì 21 settembre 2022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 settembre 2022)tv21: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,212022? Su Rai 1 è andato in onda un episodio de Il. Su Rai 2 uno speciale sulle elezioni. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4. Su Canale 5 il film. Su Italia 1 Cinquanta sfumature di rosso. Ma chi ha totalizzato i maggioritv212022? Di seguito tutti i dati.tv212022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access ...

PinkmanGessi : Gli ascolti di Un posto al sole il mercoledì sera: #chilhavisto - gio_bold : RT @sieteduepolli: BASTA MARIA COL TUO CAZZO DI GIOCHETTO PER FARE ASCOLTI. SCOMMETTO CHE HAI LE PALLE PERSINO DI FARLO VEDERE MERCOLEDÌ E… - sieteduepolli : BASTA MARIA COL TUO CAZZO DI GIOCHETTO PER FARE ASCOLTI. SCOMMETTO CHE HAI LE PALLE PERSINO DI FARLO VEDERE MERCOLE… - Ilsuperbo89 : #DavisCup in netta crescita su Rai2. 6.1% di share ieri pomeriggio rispetto al 4.2% di mercoledì. E ci sono anche g… - infoitcultura : Ascolti Tv mercoledì 14 settembre 2022, Il Commissario Montalbano 18%, Rangers-Napoli 16 -