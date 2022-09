Arte e sport: progetto congiunto Reggia di Caserta, Liceo artistico e JuveCaserta (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Un’opera della Reggia di Caserta del pittore di Corte Jacob Philipp Hackert è stata rielaborata dal Liceo artistico statale di San Leucio per la JuveCaserta. Il Museo è un istituto al servizio della società che offre esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Esso lavora in un sistema di relazioni e pone al centro la collettività e il sostegno ad iniziative attente all’impegno sociale. In questo spirito di progettualità condivisa, il Museo Reggia di Caserta ha reso possibile la rielaborazione dell’immagine del dipinto di Hackert “Mietitura a San Leucio” per la campagna abbonamenti della squadra di basket della città. L’istituto scolastico ha presentato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un’opera delladidel pittore di Corte Jacob Philipp Hackert è stata rielaborata dalstatale di San Leucio per la Juve. Il Museo è un istituto al servizio della società che offre esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze. Esso lavora in un sistema di relazioni e pone al centro la collettività e il sostegno ad iniziative attente all’impegno sociale. In questo spirito di progettualità condivisa, il Museodiha reso possibile la rielaborazione dell’immagine del dipinto di Hackert “Mietitura a San Leucio” per la campagna abbonamenti della squadra di basket della città. L’istituto scolastico ha presentato ...

