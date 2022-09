Arriva il nuovo Cyber Security Act: cosa prevede e cosa cambia per noi consumatori? (Di giovedì 22 settembre 2022) Una proposta avanzata dalla Comunità Europea punta ad attribuire maggiore responsabilità ai produttori di dispositivi digitali ed ai programmatori di software: richieste maggior attenzione e maggior prevenzione su vulnerabilità di sistema ed attacchi. Ecco tutti i dettagli. Il nuovo Cyber Security Act dell’UE punta ad attribuire maggior responsabilità a produttori digitali e programmatori informatici – ComputerMagazine.itE’ stato battezzato Cyber Security Act ed è stato presentato dalla Commissione Europea in relazione al Cyber Resilience Act. Dopo due anni quindi dall’approvazione e dall’entrata in vigore del regolamento, l’UE torna a proporre strumenti aggiuntivi per irrobustire sempre di più la sicurezza informatica. In questo caso la proposta suggerisce di ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Una proposta avanzata dalla Comunità Europea punta ad attribuire maggiore responsabilità ai produttori di dispositivi digitali ed ai programmatori di software: richieste maggior attenzione e maggior prevenzione su vulnerabilità di sistema ed attacchi. Ecco tutti i dettagli. IlAct dell’UE punta ad attribuire maggior responsabilità a produttori digitali e programmatori informatici – ComputerMagazine.itE’ stato battezzatoAct ed è stato presentato dalla Commissione Europea in relazione alResilience Act. Dopo due anni quindi dall’approvazione e dall’entrata in vigore del regolamento, l’UE torna a proporre strumenti aggiuntivi per irrobustire sempre di più la sicurezza informatica. In questo caso la proposta suggerisce di ...

RadioAirplay_it : Domani 23 settembre arriva in #radio #FedericoFellini il nuovo singolo di @giusyferreri #NewSingle #Onair ??… - welikeduel : Questa sera sarà con noi Francesca Mannocchi, con un nuovo reportage dall'Ucraina. #propagandalive arriva alle 21… - Einaudieditore : Il nuovo romanzo di Wu Ming si intitola UFO 78 e arriva in libreria l'11 ottobre. È già prenotabile ovunque e per s… - aleteddina : RT @FiorlettaF: Dal 27settembre arriva in libreria #Flashback il nuovo romanzo di Cristina Comencini ?? Se volete incontrarla, le tappe son… - marikona98 : @chasingthestars A me ha truffato un italiano, mi vende uno zaino come nuovo e arriva tutto rovinato internamente..… -