Arrestato un 24enne albanese con l'accusa di spaccio (Di giovedì 22 settembre 2022) CRONACA DI ROMA – Arrestato un 24enne albanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione svolta dai Carabinieri di Campagnano di Roma, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in ambito stupefacenti, hanno I Carabinieri hanno notato il giovane a bordo della sua auto in un parcheggio isolato lungo la via Cassia e hanno deciso di eseguire un controllo. Mentre si avvicinavano, i militari hanno notato il giovane che cercava di disfarsi di un involucro, nascondendolo sotto un bancale vicino all'auto. Recuperata la bustina, i Carabinieri hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina decidendo quindi di operare una perquisizione, personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di ulteriori 3 dosi della stessa droga nascoste in una presa d'aria ...

